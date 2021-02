Slovenii de la Pipistrel lucrează la un avion cu hidrogen, cu autonomie de 1.000 km Pipistrel, un producator de avioane sloven, lucreaza la o aeronava regionala cu emisii zero, cu 20 de locuri, care ar trebui sa fie disponibila intre 2028 și 2030. Conceptul Miniliner prezentat recent ar putea zbura pe hidrogen, deși Pipistrel spune ca inca evalueaza diferite soluții de propulsie. Se așteapta ca aeronava sa poata atinge distanțe de pana la 1.000 de kilometri și sa decoleze și sa aterizeze pe piste cu o lungime mai mica de un kilometru – inclusiv piste de iarba la aerodromuri mici. Pipistrel promoveaza dezvoltarea aeronavei regionale ca parte a proiectului UNIFIER19 finanțat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

