- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a dat pasa decisiva la golul prin care Slavia Praga a invins-o pe Bayer Leverkusen cu 1-0, joi seara, pe teren propriu, in Europa League la fotbal. Stanciu l-a servit pe Peter Olayinka la golul marcat in min. 80. Internationalul roman a ratat un penalty…

- Selecționerul Mirel Radoi a anunțat, astazi, jucatorii pe care va miza in cele trei partide pe care naționala Romaniei le disputa in luna octombrie. Semifinala play-off-ului EUROIslanda – Romania, 8 octombrie, ora 21:45 Liga Națiunilor | Liga B, grupa 1Norvegia – Romania, 11 octombrie, ora 19:00Romania…

- Slavia Praga - Midtjylland se joaca azi, de la 22:00, in Playoff-ul Ligii Campionilor! Echipa lui Stanciu pleaca din postura de favorita, dar danezii vin sa faca un meci mare in Cehia. Nicolae Stanciu este anunțat titular, diseara, in primul meci al dublei dintre Slavia Praga și Midtjylland. Am terminat…

- ”Tricolorul” spera sa se califice cu Slavia din nou in grupele Champions și sa reușeasca primul gol sau primul assist. Nu a facut-o nici la FCSB, nici la Anderlecht, nici la Slavia. Transferul la Slavia, in vara lui 2019, dupa o jumatate de an pierduta in Arabia Saudita, la Al-Ahli, a fost inspirat…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat un gol superb, din afara careului, in minutul 13, al partidei dintre Slavia Praga și Teplice, din runda cu numarul 4 a primei ligi din Cehia. Partida a inceput la ora 21:00, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE cu video pe GSP.ro. live…

- Un fotbalist al echipei Slavia Praga, la care joaca si romanul Nicolae Stanciu, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat, marti, campioana Cehiei pe site-ul sau oficial. Slavia, care se afla intr-un stagiu de pregatire in Austria, va reveni la Praga, in timp ce jucatorul testat pozitiv a fost…

- CFR Cluj vrea sa se intareasca pentru viitorul sezon de Champions League, unde va juca in primul tur preliminar, prin aducerea a doua staruri.Este vorba despre Nicolae Stanciu, legitimat la Slavia Praga, cu care CFR Cluj a jucat in sezonul trecut al cupelor europene, și de Mario Balotelli, atacant italian…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, și a caștigat al șaselea titlu de campioana in Liga 1. Neluțu Varga, patronul „feroviarilor”, a lasat de ințeles ca negociaza aducerea lui Nicolae Stanciu (27 de ani), dar Anamaria Prodan exclude aceasta varianta. Nicolae Stanciu e unul dintre…