- Liverpool - Atalanta, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Pro Arena si de platforma de streaming VOYO.

- Giorgio Scalvini, fundasul echipei Atalanta Bergamo si al nationalei de fotbal a Italiei, va fi indisponibil circa o luna dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang, a anuntat marti site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. In afara partidelor din Serie A, Giorgio Scalvini va rata meciurile…

- Echipele legendelor de la Liverpool si Ajax Amsterdam au disputat sambata, pe Anfield, un meci demonstrativ, incheiat cu victoria englezilor, scor 4-2. Partida a fost dedicata fostului antrenor suedez Sven Goran Eriksson, care a dezvaluit la inceputul acestui an ca se confrunta cu o forma terminala…

- Liverpool a invins joi Sparta Praga cu 6-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League cu 11-2 la general, in timp ce Bayer Leverkusen a reușit o rasturnare de situație spectaculoasa pentru a smulge victoria in extremis in fața lui Qarabag. Liverpool a condus cu 4-0 dupa doar 14 minute,…

- Liverpool - Sparta Praga, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 14 martie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Jurgen Klopp, 56 de ani, din 2015 la Liverpool se va desparți de Anfield pe 19 mai, in ultima etapa de Premier League, impotriva lui Wolverhampton. Pe piața neagra, s-a ajuns la 25.000 de lire sterline pentru un bilet, aproape 30.000 de euro. La vara, dupa noua ani, Jurgen Klopp va pleca de la Liverpool.…

- Imediat dupa ce Jurgen Klopp (56 ani) a anuntat ca va parasi banca echipei de fotbal Liverpool la finalul sezonului de Premier League, managerul lui Manchester City, Pep Guardiola (53 de ani), a declarat ca va „dormi puțin mai bine” „Este un manager absolut incredibil, nu-l cunosc indeaproape, dar cred…

- Jurgen Klopp (56 de ani) și-a anunțat astazi plecarea de la Liverpool la finalul sezonului. Decizia managerului german a șocat pe toata lumea, mai ales dupa un sezon in care Liverpool are un parcurs foarte bun in toate competițiile in care este implicata. Jurgen Klopp a venit pe Anfield in sezonul 2015-16…