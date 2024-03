Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Armand Goșu a explicat la emisiunea Briefing de la Digi24 de ce Vladimir Putin a dat declarații despre atacul terorist de la Moscova dupa 19 ore de la masacrul in care au fost uciși peste 130 de oameni. E un blocaj psihologic la el, e limitat cultural și emoțional, nu poate sa apara in situații…

- Ministrul britanic de finante Jeremy Hunt a pus duminica la indoiala versiunea presedintelui rus Vladimir Putin dupa atacul sangeros de vineri seara de la periferia Moscovei, spunand ca are "foarte putina incredere" in ceea ce a spus guvernul rus, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Statul Islamic (ISIS) a facut publica sambata, 23 martie, o fotografie despre care susține ca ii arata pe cei patru atacatori care au deschis focul in sala de concerte de la Moscova, potrivit agenției de știri Amaq, controlata de gruparea jihadista, relateaza Reuters și Sky News."Atacul intervine in…

- „Sa fim clari, Ucraina nu are absolut nimic de-a face cu aceste evenimente ”, a precizat acesta, potrivit BBC .Si Legiunea Libertatea Rusiei, un grup de luptatori rusi anti-Kremlin cu baza in Ucraina, a negat orice implicare in atacul armat ucigas de vineri asupra unei sali de concerte de la periferia…

- Presedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ella Pamfilova, a confirmat joi victoria lui Vladimir Putin cu 87,28% din sufragii in alegerile prezidentiale desfasurate intre 15 si 17 martie in Federatia Rusa. Ea a precizat ca numarul celor care au votat pentru liderul de la Kremlin a crescut…

- Vladimir Putin a activat rețeaua rusa de spioni la nivel mondial. Ce ordin au primit?Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa ajute companiile din Rusia la incalcarea sanctiunilor occidentale si cresterea ponderii pe noi piete din intreaga lume, transmite…

- Intre 15 și 17 martie, au avut loc alegeri prezidențiale in Rusia, cu un singur candidat important, Vladimir Putin. Fara a prezenta surprize, liderul de la Kremlin va conduce pentru al cincilea mandat, iar marile canceralii occidentale spun ca ‘Putin e un Stalin modern’.

- O organizație independenta de monitorizare a votului din Rusia a declarat, luni, ca alegerile prezidențiale caștigate de Vladimir Putin cu aproape 90% din voturi au fost cele mai frauduloase și corupte din istoria țarii, relateaza The Guardian.