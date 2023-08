Situație gravă: Țânțarul comun a devenit rezistent la insecticide - Crește vulnerabilitatea oamenilor în fața virusului West Nile Un studiu recent din Belgia indica faptul ca tantarul comun european a devenit rezistent la mai multe insecticide. Aceasta descoperire, realizata de Institutul de Medicina Tropicala din Anvers (ITG), ridica preocupari legate de raspandirea virusului West Nile, la care oamenii pot deveni mai expuși.Conform cercetarilor, tantarul Culex pipiens a dezvoltat o rezistenta semnificativa la insecticide precum permetrinul, deltametrinul, malationul, bendiocarbul și DDT. Testele au aratat ca dupa 24 de ore de expunere la aceste substanțe, mai puțin de 90% dintre tantari au decedat, confirmand astfel rezistenta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

