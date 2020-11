Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 4 ani, ingropata sub daramaturile unui bloc de locuinte, a fost salvata astazi, la patru zile dupa puternicul cutremur care a lovit coasta de vest a Turciei, relateaza agentiile de presa AFP si DPA, citate de agerpres . „Am asistat la un miracol in a 91-a ora. Echipele de salvare au extras-o…

- Poliția austriaca a anunțat luni seara pe Twitter ca mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri, in urma unui atac raportat de un ziar local, asupra unei sinagogi din centrul Vienei. Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul asupra unor persoane aflate in zona. Presa locala…

- Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul, ranind mai multe persoane. Unul dintre presupusii autori ai atacului a fost impuscat mortal de fortele de ordine, iar altul este cautat. "Au avut loc schimburi de focuri in centrul Vienei. Mai multe persoane au fost ranite. Numeroase echipaje…

- Liderul celui mai mare grup politic din Parlamentul European, Manfred Weber, cere acțiuni concrete impotriva Turciei pe fondul escaladarii conflictului dintre președintele francez, Emmanuel Macron și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Liderul PPE spune ca UE trebuie sa dea un raspuns unitar…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 de ani, locul 88 WTA) susține ca se afla blocata intr-o camera de hotel din Cehia, de mai bine de 24 de ore, deoarece rezultatul testului de coronavirus intarzie sa apara. Sportiva a postat un mesaj pe contul sau de Twitter, in care le cere lamuriri atat…

- Directorii companiilor Facebook, Twitter si Google vor fi audiați in Comitetul pentru comerț al Senatului Statelor Unite ale Americii. Liderii celor trei giganți vor depune marturie pe 28 octombrie, conform Reuters. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey si Sundar Pichai vor fi din nou audiati cu privire la o…

- Feli Donose este in culmeafericirii. Artista a fost ceruta in casatorie, de Catalin, tatal fetiței sale.Artista a postat un mesaj pe Instagram, in care a dezvaluit ca a acceptatcererea in casatorie și ca se simte mandra cand ii spune „nevasta”.„DA! ? Accept sa-ți fiu soție, Catalin! Pentru ca ma accepți…

- In urma cu un an, cazul Sorinei Sacarin, o fetița din Baia de Arama luata cu forta din caminul in care a crescut, a facut inconjurul Romaniei. Acum, fata locuieste in Statele Unite ale Americii, alaturi de familia adoptiva. De curand, aceasta a primit o veste minunata: are cetatenie americana. „Dupa…