Gura uriașa de oxigen pentru Ucraina in contextul razboiului contra Rusiei: sambata, Camera Reprezentanților din Congresul SUA a votat pentru ajutorul militar in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari . SUA a aprobat ajutorul de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Zelenski: ”Va salva mii de vieți” In aceasta seara, la Washington, Camera Reprezentanților din SUA a votat legea care permite Armatei SUA sa trimita urgent in Ucraina echipamente și muniție, precum și sa-și completeze stocurile in urma ajutoarelor deja trimise pana acum catre Kiev. Aceasta asistența militara si economica de…