- Spania a inregistrat 462 de decese in ultima zi - mai multe decat cele 394 inregistrate duminica. A doua cea mai afectata tara din Europa, dupa Italia, Spania inregistreaza de-acum 33.089 de persoane contaminate cu noul coronavirus, fata de 28.572 inregistrate duminica. Autoritatile spaniole au anuntat…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.828 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri. Numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene, dupa ce numarul infectaților a urcat cu +6,557. Source

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic, la fix o luna de la depistarea primului caz. Doar in ultimele 24 de ore, au murit 793 de oameni din cauza infectarii cu COVID-19, cu 166 de decese mai mult fața de bilanțul inregistrat vineri. Este cel mai grav bilanț din „Cizma”…

- Ziarul Unirea Un nou record tragic in Italia: Bilanțul morților a ajuns la 4.032, doar astazi fiind inregistrate 627 de noi decese Un nou record tragic in Italia: Bilanțul morților a ajuns la 4.032, doar astazi fiind inregistrate 627 de noi decese Coronavirusul face prapad in „Cizma”! La aproape o luna…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri. Numarul total al persoanelor infectate este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7 mii. Cea mai afectata in acest sens este Italia, unde doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 349 de decese. Cazurile de infectare cu coronavirus au fost inregistrate in 162 de țari, cele mai afectate fiind China și Italia.

- Premierul Giuseppe Conte a anuntat duminica dimineata ca Italia va inchide zone mari din nordul tarii pentru a stopa pe cat posibil propagarea epidemiei de coronavirus. In ultimele 24 de ore in Italia s-au inregistrat 36 de decese si peste 1.200 de noi cazuri de infectare. Bilantul total a ajuns la…

- Italia a inregistrat 36 de noi decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP, conform news.ro.De la inceputul…