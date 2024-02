Un schior riscă să ajungă la închisoare pentru că a filmat un lup pe pârtie. Cum s-a ajuns la o astfel de situație Pe o partie din Val di Fiemme, in regiunea Trentino, Italia, un schior a filmat inregistrarea unui lup care fugea cu viteza in momentul in care a zarit un om apropiindu-se de el. Cu disperare, animalul a incercat sa evadeze, dar a fost blocat de plasele de protecție amplasate la marginea partiei.Urmare a acestui incident, Agenția Naționala pentru Protecția Animalelor a inregistrat o plangere impotriva autorilor necunoscuți la Procuratura din Trento, acuzandu-i de maltratare și posibila ucidere a animalului. Persoana care a filmat videoclipul risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la doi ani… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- O inregistrare video facuta de un schior pe o partie din Val di Fiemme, in Trentino, arata un lup care fuge la vederea omului venind spre el in viteza. Animalul incearca sa scape dar intra in plasele de protecție puse pe marginea partiei, noteaza Corriere della Sera.

