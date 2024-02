Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a aplicat amenzi in cuantum de 2,5 milioane de lei, suma fiind cu aproape 450% mai mare decat in anul precedent. Deși numarul amenzilor a crescut cu puțin peste 40%, valoarea lor a fost mai mare.Acestea au venit dupa demararea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a incheiat anul trecut cu aproape 800 de angajați, in scadere fața de anul anterior. Totuși, nu toate posturile sunt ocupate, iar cea mai mare nevoie de personal este la soldați, unde doar puțin peste 60% din posturi sunt ocupate. Șeful…

- Primaria Comunei Sancraiu de Mureș a achiziționat, recent, din fonduri europene, o autoutilitara care va deservi serviciul pentru situații de urgența din cadrul instituției. "Finanțarea nerambursabila a fost obținuta prin intermediul Programului Național pentru Dezvoltare Rurala (PNDR), derulat de Agenția…

- Astazi, in jurul orei 18:00, a izbucnit un incendiu la un autocamion ce transporta materiale de construcții, la ieșirea din Municipiul Sighișoara, pe drumul european E60. In aceste momente, Detașamentul Sighișoara intervine cu o autospeciala de stingere a incendiului și o ambulanța SMURD. Conform informațiilor…

- Binecuvantarile și sentimentele calde ale Craciunului au fost aduse și in randul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș (ISU), prin intermediul celor peste 200 de colindatori care le-au trecut pragul. Printre aceștia s-au numarat copii, elevi, studenți, polițiști și cadre…

- Azi, in jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane inecate in raul Mureș, in zona barajului de la ieșirea spre localitatea Chețani. La fața locului, s-au deplasat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, pentru…

- Polițiștii mureșeni au participat duminica, 19 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Comemorarii Victimelor Accidentelor de Circulație, alaturi de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Horea" al județului Mureș, dar și de alți parteneri instituționali, la un eveniment public, organizat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, ca o persoana si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o locuinta din comuna Gornesti, potrivit Agerpres."Doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Reghin au fost solicitate…