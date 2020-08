Situatia ghetarului Planpincieux, un colos de gheata situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, in partea italiana a masivului Mont Blanc, din care risca sa se prabuseasca un fragment de dimensiuni mari, s-a "ameliorat usor" sambata dimineata, a declarat pentru AFP primarul din Courmayeur.



"Ne aflam intr-o faza de usoara ameliorare", a declarat pentru AFP primarul Stefano Miserocchi. "Nu am ajuns inca la situatia dinainte de inchidere. Este putin mai bine, insa nu am revenit inca la normal", a adaugat el, precizand ca "masurile de urgenta raman la fel: evacuarea locuitorilor…