Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana Basescu, a scapat de toate acuzațiile in dosarul „Nana”, dupa ce Tribunalul din Calarași a dispus incetarea procesului penal. Decizia a fost privita cu critici și indignare, mulți acuzand-o pe Ioana Basescu ca ar fi beneficiat de un tratament preferențial…

- Totul a inceput in anul 2013 atunci cand Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Basescu a cumparat 290 de hectare de teren arabil in localitatea Nana din județul Calarași pentru suma de 1,3 milioane de euro. Ioana Basescu spunea la acea vreme ca banii pentru marea achiziție proveni…

- Același Basescu s-a lamentat, insa, pentru condamnarile cerute de DNA in procesul in care sunt inculpate Elena Udrea și Ioana Basescu. Discuție interlocutor - Traian Basescu- Și aveți inregistrarile cu toți?- Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Bogdan. Ba, da' sa vezi conversația, cand imi spuneau ca…

- Au trecut trei zile de cand in mass media au aparut informații conform careia Ioana Basescu ar suferi de cancer. BUGETUL.RO a reușit sa stea de vorba cu fiica fostului președinte, care a vorbit despre situația in care se afla in aceste momente.CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE!

- Informațiile aparute recent in spațiul public dezvaluie problemele cu care s-ar confrunta familia lui Traian Basescu. La scurt timp dupa ce politicianul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru o afecțiune respiratorie, s-a aflat ca Ioana, fiica cea mare a fostului președinte, ar suferi…

- Potrivit apropiaților, la doar trei saptamani dupa ce fostul președinte a fost internat in spital, fiica sa a primit un diagnostic dur.Veștile proaste vin ca o avalanșa pentru fiica cea mare a fostului șef de stat. Ioana Basescu a fost condamnata in trecut la 5 ani de inchisoare pentru instigare la…

- La nivelul județului Constanța exista de cațiva ani o prietenie solida intre liderul PSD, Felix Stroe, și mai mulți liberali și acest lucru s-a vazut cel mai bine la alegerile locale din 2020. La alegerile locale din 2020, PNL a caștigat atat Primaria Constanța prin amiralul in rezerva Vergil Chițac,…

- Una dintre fiicele lui Samuel Eto'o, actualul presedinte al Federatiei cameruneze de fotbal, l-a denuntat pe fostul jucator al echipelor FC Barcelona si Inter Milano pentru ca nu s-a ocupat de intretinerea ei, informeaza agentia EFE.Annie, fiica naturala de 22 de ani a lui Eto'o, in varsta de 22…