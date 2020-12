Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul populației cu informații referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, simptome, date despre izolare (pentru persoanele confirmate COVID-19)/carantina (contacți direcți) și alte situații generate de pandemia COVID-19, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau pune la dispoziție…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a primit o noua tranșa de vaccin antigripal, de 16.100 de doze. In acest sezon, Ministerul Sanatații a distribuit in total pentru județul nostru nu mai puțin de 83.434 de vaccinuri antigripale, cea mai mare cantitate primita in ultimii ani. Pana in acest moment, prin…

- Conform raportarii de astazi, vineri, 20 noiembrie, a Direcției de Sanatate Publica Bacau, situația epidemiologica in contextul pandemiei, la nivelul județului, arata ca: * 11.462 de persoane au fost confirmate COVID-19, in total, de la inceputul epidemiei (cu 219 cazuri noi, mai mult decat ziua precedenta);…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 1 Persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493 persoane aflate in izolare/carantina…

- Au crescut cazurile noi de COVID-19 in Argeș! 99 in ultimele 24 de ore și trei decese. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a primit de la Ministerul Sanatații, in trei tranșe, 25.360 de doze de vaccin antigripal. O prima tranșa a fost repartizata urmatoarelor categorii de persoane din grupele de risc, conform catagrafiei pentru campania de vaccinare 2020-2021: • Copii cu varste intre 3-5…