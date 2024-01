Situația de pe front este “îngrozitoare”. Zelenski pierde – câștigă Putin? Ucraina se afla in defensiva: duce lipsa de proiectile de artilerie și de rachete de aparare aeriana pentru a-și proteja orașele de atacurile rusești, iar asistența vitala din partea UE și a SUA este blocata in procesul de aprobare. In mod public, oficialii ucraineni spun ca vor continua lupta impotriva forțelor de invazie ale Rusiei […] The post Situația de pe front este “ingrozitoare”. Zelenski pierde – caștiga Putin? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a promis sa rezolve "foarte repede" situația de razboi din Ucraina, dupa ce a ciștigat alegerile primare republicane din Iowa, exprimindu-și increderea ca va reuși sa ii angajeze intr-un dialog pe președinții Ucrainei și Rusiei, pe care "ii cunoaște foarte bine".…

- Autoritatile din Republica Moldova au declarat ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri abrupte a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Federatia Rusa, o crestere care se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, conform Reuters. ”Situatia geopolitica din…

- In confruntarea dintre Occident și Rusia, care a inceput la 24 februarie 2022, Occidentul și Ucraina au avut totul pentru a caștiga: resurse economice infinit superioare celor ale Rusiei, avantaj tehnic in domeniul militar și, in sfarșit, legea de partea lor.

- Anul 2024 va fi crucial pentru Ucraina in contextul reducerii sprijinului occidental, alegerilor intr-o serie de state ale lumii, oboselii de razboi in creștere, crizei de muniție și de resurse umane in armata ucraineana, scrie pe pagina sa de Facebook Mykhailo Tkach, un important jurnalist de investigație…

- Pentru majoritatea romanilor, Marea Neagra e acea fașie de litoral autohton unde-și petrec vacanțele cei instariți (pentru ca serviciile, proaste, sunt cu precadere scumpe, sub pretextul unui sezon estival scurt), dar și cei care se simt „patrioți” atunci cand se bronzeaza pe plaje murdare, cu boxele…

- „Nevoile noastre sunt resursele”, a spus comandantul armatei. „Este vorba de arme, este vorba de muniție, este vorba de oameni”, a adaugat el, citat de Kyiv Post și Washington Post.Comandantul armatei ucrainene Valeri Zalujnii a cerut marți mobilizarea mai multor trupe, intr-un moment in care forța…

- Situatia de pe front trece in plan secund, dupa ce Ucraina a facut joi un prim pas important pentru a se alatura familiei europene. Borrell: astazi un pas istoric catre o familie UE mai puternica „Astazi facem un pas istoric catre o familie europeana mai puternica prin deschiderea negocierilor cu Ucraina…

- Armata lui Zelenski are nevoie disperata de gloanțe, obuze, tancuri - și avioane. Vestul ii ignora apelurile, arata o analiza The Telegraph.In ciuda ororilor vizibile in Gaza, razboiul din Ucraina are de departe o mult mai mare semnificație pentru securitatea și prosperitatea Regatului Unit. Privește…