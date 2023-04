Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei lucreaza la solutionarea problemelor tehnice aparute si colaboreaza cu autoritatile statului responsabile cu securitatea cibernetica pentru investigarea cauzelor incidentului. Datorita interventiei prompte a personalului de specialitate din…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 39.752.330,50 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 27 de obiective de investitii finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, facturile…

- Primul autobuz electric dintr-o serie de șapte a sosit in municipiul Baia Mare, restul urmand sa ajunga la finalul acestei luni. Fiecare autobuz are 28 locuri pentru pasageri. ”Municipiul Sighetu Marmației va beneficia in total de 7 autobuze electrice, 2 stații de incarcare rapida și 7 stații de incarcare…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat miercuri o serie de modificari la Legea nr. 212/2022 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Astfel, pentru eficientizarea Programului național de consolidare a cladirilor cu risc…