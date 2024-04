Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma cu 10 luni, cand am preluat portofoliul de ministru al dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, am gasit un minister care derula proiecte de miliarde de lei pentru dezvoltarea comunitatilor locale din toata tara. Discutand cu factorii de decizie din minister, am ajuns la concluzia…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, anunta ca Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), fiind diminuat numarul secretarilor de stat.

- Ministerul Dezvoltarii, condus de Adrian Veștea, face economii de 4,38 milioane de lei pe an pentru ca elimina 14 posturi. Reforma de la Ministerul Dezvoltarii, instituție condusa de Adrian Veștea, presupune desființarea a 14 posturi și o economie de aproape 3,6 milioane de lei in acest an, conform…

- Joi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in prezența ministrului Adrian Veștea și a prefectul de Gorj, Iulian-Vasile Popescu, a fost semnat contractul de proiectare pentru reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ al județului nostru. Cladirea emblematica…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), condus de ministrul liberal Adrian Veștea, a virat suma de 422.371.247,65 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 378 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și prin Programul Național…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale, al carei beneficiar va fi Clubul Sportiv Dinamo București. ...

- ”Prin contractele semnate astazi, ca, de altfel, prin toate cele pe care le semnez saptamanal, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, impreuna cu reprezentanții autoritaților locale, avem in vedere bunastarea oamenilor, reducerea și eliminarea decalajelor socio-economice…

- Consiliul Local Targu Mureș a adoptat o hotarare prin care il mandateaza pe Tatar Bela, Directorul General al S.C. Transport Local S.A., „sa inainteze Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prezenta hotarare și Memoriul justificativ in vederea inițierii de catre minister a memorandumului…