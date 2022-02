Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala a Lecturii a fost sarbatorita la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia pe parcursul intregului program școlar, sub genericul „Eu sunt cartea”. Astfel, elevii claselor primare și gimnaziale, indrumați de cadrele didactice ale instituției, au desfașurat activitați de lectura…

- Alina Gabriela Jurubita, noul presedinte al Curtii de Apel Constanta, a prezentat azi, 31 ianuarie 2022, raportul privind activitatea desfasurata de Curtea de Apel Constanta in anul 2021. Alina Gabriela Jurubita a declarat ca, la inceputul anului 2021, Curtea de Apel Constanta avea un stoc total de…

- PSD cere adoptarea cat mai urgenta a noii Ordonanțe care sa stopeze creșterile facturilor la energie și gaze și considera ca forma pusa astazi in transparența publica de Ministrul Energiei trebuie completata pentru a fi coerenta și eficienta. In acest sens, experții PSD au elaborat o lista cu observații…

- Astazi, am semnat contractul pentru execuția lucrarilor de modernizare a iluminatului public din toate cele 9 comunitați rurale ale Aiudului. Iluminatul cu LED va asigura nu doar reducerea consumului de electricitate cu minim 64% dar și confort și siguranța pe domeniul public. Se vor inlocui 688 de…

- Inspectorii antifrauda fiscala verifica veniturile obținute din activitatea online. Anunțul a fost facut chiar de catre cei de la ANAF, care spun ca se adapteaza evoluției tehnologiei și verifica veniturile obținute din activitați specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de conținut…

- APEL DE SELECȚIE Asociația Grupul de Acțiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunța lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 3/2021 pentru masura M5/6A – Dezvoltarea de activitați non-agricole in perioada 29.12.2021 – 01.02.2022 Data lansarii apelului de selecție 29.12.2021 Masura lansata…

- Activitati preventive, desfasurate de politisti constanteni. Campanie de informare in preajma sarbatorilor, cu privire la faptele de talharie, furt din locuinte si furt din autovehiculeAstazi, 14 decembrie a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Constanta…

- Tribunalul Constanta Tribunalul Constanta a dispus inchiderea procedurii insolventei.Decizie finala in dosarul privind insolventa societatii comerciale Detectors Interventie SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, fondata in luna februarie 2017. Tribunalul Constanta Tribunalul Constanta a dispus…