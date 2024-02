Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft și OpenAI se pregatesc sa aduca pe piața roboți A.I. care sa faca și munca fizica. Cele doua companii sunt cu ochii pe startup-ul de robotica „cu aspect umanoid”, Figure AI, in care se pregatesc investiții importante. The post PROIECT MICROSOFT Se pregatesc primii roboți dotați cu inteligența…

- Cate persoane au primit sprijin prin activitați filantropice ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Buget de 51 de milioane lei Peste 5000 de persoane au primit sprijin constant, iar alte peste 15.000 au beneficiat de ajutoare financiare și materiale, prin intermediul Sectorului social-filantropic…

- Organizatiile de tineret, care desfasoara activitati educationale, pot primi finantare in cadrul Concursului National de Proiecte de Tineret si Studenti, organizat de Ministerul Familiei. Incepand de joi, cei interesati pot depune proiecte, bugetul total fiind de trei milioane de lei. Ministrul Natalia…

- "Permis pentru viitor " este un program ce ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi The post „Permis pentru viitor ” este un program ce ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi…

- Castigul salarial mediu net in Romania a fost 4.692 lei in luna octombrie, in crestere cu 99 de lei fața de luna septembrie, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii…

- Daca sunteți in rolul de parinte, este important sa comunicați cu onestitate cu copilul dumneavoastra, sa evitați folosirea etichetelor, sa evaluați corect importanța și gravitatea situației in care se afla copilul. Reacția calma, fara judecarea persoanei, dar prin care analizați comportamentele și…

- Un procent de 34% dintre gravidele din medii dezavantajate nu au fost la control la ginecolog din cauza lipsei banilor sau a distantei mari pana la primul cabinet – se arata intr-un sondaj realizat de Salvati Copiii, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa, relateaza Agerpres. Presedintele executiv…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a promulgat o lege care prevede ca jumatate din locurile de la universitatile braziliene sa fie rezervate pentru studenti de origine africana sau indigena, studenti cu dizabilitati sau studenti care provin din familii cu venituri mici. Universitatile…