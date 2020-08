Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la Arad au descoperit un grup de 12 migranți, care incercau sa treaca granița catre Ungaria pe jos, prin camp. Trei dintre aceștia erau copii.”Ceidoisprezece cetateni straini au fost preluati si transportati la sediulSectorului Politiei de Frontiera Varsand, pentru cercetari.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand au depistat 12 adulți, toți barbați, și trei minori, din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din Diosig, judetul Bihor, au oprit 14 cetateni din Irak și Siria - 10 barbați, o femeie și 3 minori - care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei, potrivit unui comunicat de presa.

- Șase sirieni au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin care au incercat sa intre ilegal in tara din Serbia, traversand Dunarea cu o barca. Poliția de Frontiera anunța ca in noaptea de sambata spre duminica polițiștii au observat, cu ajutorul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi cetateni din Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.07.2020, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi barbati care…

- Doi cetateni din Maroc au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Nadlac, judetul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria.Poliția de Frontiera anunța ca cei doi marocani, de 20, respectiv 23 de ani, se aflau pe jos la aproximativ 500 de metri fata de linia de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul a doua automarfare conduse de doi cetațeni romani, 16 cetateni din Siria și Afganistan, care incercau sa iasa ilegal din tara. „In data de 03.07.2020, in jurul orei 04.10,…

- Polițiștii de la Punctul de trecere a frontierei Varsand, judetul Arad, au prins șase cetațeni din Bangladesh si Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița cu Ungaria, cu intenția de a ajunge...