- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetațeni ucraineni. Cei doi cetațeni ucraineni cu rol de calauze, cercetați pentru trafic de migranți, au fost arestați…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Episcopia Bihor au descoperit, sambata, 17 februarie, trei persoane din Congo, ascunse sub una din semiremorcile transportate de vagoanele trenului de marfa care circula pe relația Oradea-Stuttgart.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un bulgar, respectiv pe jos, opt cetateni din... The post Nici o zi fara migranți prinși la vama Nadlac, incercand sa treaca ilegal frontiera appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera bihoreni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Borș au depistat noua cetateni din Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pe la frontiera verde.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Borș au depistat 37 de cetateni din Sri Lanka, Bangladesh, Egipt, Maroc și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport sau pe jos. 27 de cetațeni straini au fost…