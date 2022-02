Siria: Bebelușii mor înghețați în taberele lovite de zăpadă și îngheț Siria este și mai mult incercata acum, cand anumite tabere au fost lovite de zapada și ingheț. Din pacate, doi bebeluși au murit de frig dupa ce zapada abundenta, ploile puternice și inghețul au lovit taberele pentru persoane stramutate din nord-vestul Siriei. Potrivit ONU, este vorba de doua fetițe: una de șapte zile și alta de doua luni, tragedia avand loc in provincia Idlib, scrie BBC. Provincia Idlib, ultimul mare bastion al rebelilor si jihadistilor in aceasta tara aflata in razboi, gazduieste aproximativ trei milioane de persoane, dintre care doua treimi sunt persoane stramutate din alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

