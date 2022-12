Un incendiu a izbucnit, joi, pe singurul portavion al Rusiei, „Amiral Kuznețov”, aflat in reparații la Murmansk. La bordul navei se aflau 20 de persoane care au fost evacuate, transmite Tass. Flacarile au aparut in zona cabinelor de la bordul navei amiral care este ancorata in uzina „Zviozdocika” din portul Murmansk, aflat in peninsula Kola. […] The post Singurul portavion al Rusiei a luat foc. 20 de persoane, evacuate de pe nava aflata in reparații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .