Sinaia pe bicicletă In weekend-ul care urmeaza, la Sinaia se organizeaza un eveniment așteptat de multa lume. “Sinaia pe bicicleta”, așa se numește și la el se poate inscrie – gratuit – oricine. Iata adresa pentru inscrieri: https://forms.gle/idiW31nAmh9aog4C6. Pentru 20 și 21 august, organizatorii promit: „in cele doua zile vom parcurge pe bicicleta trasee inedite de dificultate ușoara spre medie, valorificand toate avantajele oferite de oraș. In fiecare zi startul se va da la ora 10.00 din curtea Primariei Sinaia. Sambata programul include urcarea pe traseul: Parcul Ghica – Manastire Sinaia-Cabana Schiorilor-Telegondola… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

