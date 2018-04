Simulare online gratuita a Bacalaureatului la Informatica 2018. Cum pot elevii sa isi verifice cunostintele

Astfel, elevii isi pot sa isi verifice cunostintele la informatica. Dupa finalizarea simularii, participantii vor vedea in timp real cum s-au descurcat, ce nota ar fi obtinut la aceasta proba, care sunt intrebarile la care au gresit si variantele corecte. De asemenea, organizatorii vor posta si un clasament virtual, ca elevii sa isi poata compara performantele scolare si in functie de ceilalti colegi care au sustinut simularea pe www.wellcode.ro. Problemele pe care acestia le vor rezolva vor fi similare, ca topic si grad de dificulate, cu cele care au fost sustinute in ...