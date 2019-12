Stiri pe aceeasi tema

- ​Ionuț Radu, portarul celor de la Genoa, a prins locul 5 într-un clasament al celor mai buni goalkeeperi din Serie A, în ciuda faptului ca echipa sa de club se afla pe locurile de retrogradare, informeaza Mediafax. În acest sezon, tânarul portar a avut 119 parade decisive.…

- Inter a caștigat partida cu Genoa, scor 4-0. Ionuț Radu (22 de ani) nu a facut minuni pe „Meazza” contra echipei care l-a imprumutat la Grifon și are 13 goluri primite in 3 meciuri cu Inter! Vezi AICI programul etapei #17 din Serie A!Vezi AICI clasamentul actualizat din Serie A! Cel mai bun fotbalist…

- Joaquin Sanchez Rodriguez, atacantul echipei Betis Sevilla, a inscris trei goluri in meciul cu Athletic Bilbao, de duminica, contand pentru etapa a 16-a din La Liga, scor 3-2, devenind cel mai in varsta jucator care izbutește un hat-trick in prima liga spaniola, potrivit Mediafax.Joaquin a…

- Echipa Genoa 1893, cu portarul roman Ionut Radu printre titulari, a incheiat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia SPAL Ferrara, luni seara, in cadrul etapei a 13-a a campionatului de fotbal al Italiei. Radu a avut cateva interventii foarte bune pe parcursul jocului,…

- Cosmin Contra (43 de ani) nu l-a convocat pe Ionuț Radu (22 de ani) la echipa naționala, deși acesta joaca meci de meci la Genoa, in Italia, și nu a dorit sa ofere explicații cu privire la acest aspect. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania…

- Genoa și Udinese se intalnesc astazi in etapa a 11-a din Serie A, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 3 și TV Telekom Sport 3. liveTEXT de la 16:00 » Genoa - Udinese Gazdele n-au un sezon prea bun și ocupa locul 17, cu 8 puncte, in timp ce Udinese e pe poziția…

- Genoa a pierdut in fața lui Juventus, scor 1-2, in etapa a zecea din Serie A, dar Ionut Radu (22 de ani) s-a opus formidabil asediului campioanei. Vezi AICI detalii despre meci Ce meci a avut Ionut Radu pe terenul campioanei! Obligata sa joace aproape o repriza intreaga cu un om in minus, de o decizie…

- Ciprian Deac si Mihai Bordeianu sunt singurii jucatori de la CFR Cluj care au fost selectionati de Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua partide din preliminarii. Selectionerul l-a ignorat la aceasta "dubla" pe Adrian Paun, cel care a fost în lot la meciurile cu Spania…