- Organizatorii turneului de la Madrid (WTA 1000) au anunțat programul zilei de duminica, una în care va juca Simona Halep în turul al doilea. Astfel, meciul Simonei cu Saisai Zheng (57 WTA) va fi al treilea de pe Arena Manolo Santana. Ziua de tenis pe central va începe la ora…

- Sorana Cîrstea a oferit una dintre marile surprize ale zilei de miercuri de la Australian Open, sportiva noastra reușind sa o învinga în turul al doilea pe favorita numarul 9 a competiției de la Melbourne, Petra Kvitova. Sorana s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 1-6,…