- Simona Halep a anunțat joi seara, ca iși va face revenirea oficiala in circuit la turneul de 1000 de puncte de la Miami, care se desfașoara in perioada 17-31 martie. Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani…

- Simona Halep a caștigat procesul de la TAS și suspendarea de 4 ani a fost micșorata la 9 luni, astfel ca ea poate reveni in circuit imediat. Verdictul tribunalului de la Lausanne a venit marți, 5 martie, la 25 de zile dupa finalul audierilor, intinse pe 3 zile, intre 7 și 9 februarie. Momentul cand…

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) procesul cu ITIA (Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului), iar acum are de luat despagubiri.Romanca a fost suspendata 4 ani pentru dopaj cu Roxadustat și iregularitați in pașaportul biologic. Halep a contestat…

- Simona Halep a primit marți vestea cea mare din partea TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv): suspendarea de 4 ani pentru dopaj a fost redusa la 9 luni. In aceste condiții, fosta lidera WTA poate reveni cu efect imediat in turneele din circuitul WTA.

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Audierile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), in cazul de dopaj al Simonei Halep, au durat 3 zile. Vineri seara, sau incheiat. Fosta campioana de la Wimbledon (2019) a avut parte de susținere puternica la Lausanne, unde a fost insoțita in permanența de avocatul american Howard Jacobs,…

- Fost lider mondial, Simona Halep va fi audiata in perioada 7-9 februarie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, acolo unde spera intr-o reducere a suspendarii dictate in septembrie 2023 de Sports Resolutions. Romanca și-a limitat aparițiile publice in timpul scurs de la aflarea veștii despre…

- Audierile in cazul Simonei Halep au fost stabilite a avea loc intre 7 și 9 februarie la Lausanne, la sediul TAS, dupa un an și patru luni de la testul pozitiv la roxadustat, din august 2022. Simona Halep este nevoita sa treaca din nou prin stresul unor audieri in ceea ce privește cazul sau de dopaj.…