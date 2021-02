Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 in calitate de comentator de tenis despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile…

- Simona Halep a reușit sa treaca de poloneza Iga Swiatek in optimile turneului de Grand Slem. Australian Open. In sferturi se va intalni cu Serena Williams. Jucatoarea noastra, numarul doi mondial, a inceput apatic meciul, ceea ce i-a permis polonezei de 19 ani sa caștige primul set cu 6-3. Halep avea…

- Campioana din Constanta si a luat revansa in fata polonezei Iga Swiatek dupa infrangerea de anul trecut de la Roland Garros.Simona Halep a sustinut astazi meciul din optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Grand Slan al anului.Clasata pe locul doi mondial, campioana din Constanta a…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, dupa 3-6, 6-1, 6-4 cu Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA), la capatul unui joc dramatic. Simona Halep și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de la Australian Open, intr-un meci care va…

- Serena Williams a câștigat duelul loviturilor puternice cu Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de la Australian Open, runda în care se va duela cu învingatoarea partidei dintre Simona Halep și Iga Swiatek.Se actualizeaza.Aici poți vedea un rezumat al…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA) cu scorul de 6-1 6-3 și se califica in optimi la Australian Open. Meciul a durat 78 de minute. Romanca va juca...

- Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Marketa Vondrousova cu 6-2, 6-4, in runda a treia a turneului Australian Open, vineri, la Melbourne. Cirstea (30 ani, 68 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 25 de minute in fata favoritei numarul 19 a turneului (21 ani, 20 WTA). Romanca a avut parte de un inceput…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura starurilor Serena Williams, Simona Halep (nr. 2 WTA), Rafael Nadal si Novak Djokovic în turneul demonstrativ de la Adelaide, programat la sfârsitul lunii ianuarie, au confirmat joi organizatorii evenimentului,…