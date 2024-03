Stiri pe aceeasi tema

- WTA a inceput o revizuire a regulilor sale, care ar putea face ca jucatoarele achitate de infracțiuni de dopaj sau carora li s-a redus suspendarea sa revina in viitor in circuit cu "clasamente speciale", a declarat miercuri, pentru Reuters, organismul de

- Se schimba regulile WTA dupa cazul Simona Halep: Ce se va intampla cu jucatoarele gasite nevinovate de dopajWTA a inceput o revizuire a regulilor sale, ceea ce ar putea face ca jucatoarele achitate de acuzatiile de dopaj sau carora le-a fost redusa suspendarea sa revina in circuit cu "clasamente…

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat azi la TAS procesul cu ITIA. Suspendarea de 4 ani pentru dopaj a fost redusa la 9 luni, ceea ce inseamna ca poate juca din nou tenis. Avocatul ei, Bogdan Stoica, a dezvaluit ca Asociația de Integritate a Tenisului ii va plati Simonei Halep o suma simbolica. Simona…

- Emiratele Arabe Unite, care gazduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista tarilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de supraveghere global, o victorie pentru natiune care ar putea sa-si consolideze pozitia internationala, transmite Reuters. Supravegherea a inceput in…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentele nutritionale din cauza carora considera ca a fost testata pozitiv si a fost suspendata patru ani pentru dopaj, transmite Reuters, citata de Agerpres. Halep cere despagubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition,…

- Ion Țiriac a analizat tenisul pe care italianul Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) il practica. Omul de afaceri, cel care l-a ajutat in cariera pe Boris Becker, a vorbit despre potențialul de imagine pe care-l are campionul de la Australian Open. Și lauda jocul pe care acesta il are. Ion Țiriac il lauda…

- Audierile in cazul Simonei Halep au fost stabilite a avea loc intre 7 și 9 februarie la Lausanne, la sediul TAS, dupa un an și patru luni de la testul pozitiv la roxadustat, din august 2022. Simona Halep este nevoita sa treaca din nou prin stresul unor audieri in ceea ce privește cazul sau de dopaj.…

- Emma Raducanu afirma ca revenirea sa este in faza incipienta inainte de Australian Open, dar simte ca a scapat in sfarșit de o parte din presiunea resimțita dupa triumful sau de la Flushing Meadows, relateaza Reuters.