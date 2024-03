Stiri pe aceeasi tema

- Noua Strategie de siguranta rutiera pentru perioada 2022-2030 prevede masuri de resistematizare a circulatiei pe anumite drumuri nationale, extinderea sistemului de protectie pasiva si resistematizarea unor intersectii periculoase, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare…

- Liceele teoretice pot organiza probe suplimentare in cadrul concursului de admitere in invațamintul liceal, daca in ultimii trei ani au inregistrat mai mulți solicitanți, decit locurile disponibile pentru inmatriculare. Va exista o singura proba suplimentara de concurs, pe toata țara, care va fi elaborata…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat care sunt romanii care pot ieși la pensie mai devreme, fara a fi penalizați. Regulile in ceea ce privește pensiile romanilor se schimba, de anul acesta, odata cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor. Potrivit legii, toți pensionarii romani au…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti in mod oficial un regulament de modernizare si simplificare a structurii taxelor platite Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA). Noile norme vor asigura atat o finantare adecvata pentru EMA, cat si un sprijin suficient care sa le permita autoritatilor nationale…

- Premierul canadian Justin Trudeau a semnat joi un acord prin care transfera catre guvernul local din Nunavut (nord) controlul asupra terenurilor si resurselor din aceasta uriasa regiune arctica bogata in minerale, marcand astfel cel mai mare transfer de control teritorial din istoria Canadei, relateaza…

- Comisia pentru Transporturi a Uniunii Europene a aprobat un set nou de norme revoluționare care vizeaza imbunatațirea siguranței rutiere. Printre cele mai notabile propuneri se numara reducerea limitei de varsta pentru obținerea permiselor de conducere, cu masuri specifice pentru șoferii tineri și neexperimentați.…

- Venetia va interzice megafoanele si grupurile de turisti cu mai mult de 25 de persoane, in incercarea de a atenua impactul turismului de masa asupra orasului italian, informeaza BBC, informeaza News.ro.Noile reguli vor intra in vigoare incepand cu luna iunie, au anuntat autoritatile locale. Folosirea…

- O pagina de produs de pe site-ul web al Nvidia pentru consumatorii chinezi arata ca noul Nvidia RTX 4090D, despre care un purtator de cuvant spune ca va fi lansat in ianuarie, potrivit Reuters, are cu 11% mai putine nuclee ”CUDA” (Compute Unified Device Architecture) decat versiunile cipului care sunt…