Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și suspendata din activitatea sportiva, aflata in așteptarea deciziei unui nou verdict din partea Curții de Arbitraj Sportiv, Simona Halep face bani serioși. 4,2 milioane de euro i-au intrat in conturi dintr-un foc marii sportive. Simona Halep și-a vandut casa unde și-ar fi dorit sa-și desfașoare…

- Cu lacatul pus pe ușa clinicii pe care a avut-o deschisa in Cotroceni și ramasa fara aparatura medicala, Oana Zavoranu se apuca serios de vandut haine. Incantata de succesul pe care l-a avut cu ținutele in care stralucea odinioara pe care le-a comerializat online, ”direct” din propriul dressing,…

- Ștefan Popescu are 47 de ani și este unul dintre noii jurați Chefi la Cuțite. Este pasionat de bucatarie, insa a debutat relativ tarziu in cariera gastronomica. Bucatarul de la Chefi la cuțite a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și in perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste…

- In aceasta perioada este scoasa la vanzare o cabana din lemn, situata intre Buru și Rimetea. Prețul este unul ca pentru o casa de la oraș. Cabana este situata pe Valea Rimetea la 4 km. de Buru. Anunțul de vanzare a fost publicat luni, iar proprietarul spune ca se vinde cu 65.000 de euro cabana [...]…

- In ce și-au bagat banii caștigați in ring, Andrei și Bogdan Stoica! Cei mai duri frați din Romania iși deschid o noua sala dedicata viitorilor campioni. Admirabil, clubul privat Stoica Brothers Fight Academy este o investiție susținuta strict fondurile celor doi doi mari sportivi ai sportului de contact,…

- Simona Halep iși vinde vila colosala de la Izvorani! 4,2 milioane de euro spera sa obțina pe proprietatea cu adevarat de vedeta, care se afla listata deja pe site-ul unei agenții imobiliare, care are o curte de 10.000 mp, ieșire la Lacul Snagov , piscina, sala de fitness și nu in ultimul rand teren…

- Simona Halep iși vinde vila colosala de la Izvorani! 4,2 milioane de euro spera sa obțina pe proprietatea cu adevarat de vedeta, care se afla listata deja pe site-ul unei agenții imobiliare, care are o curte de 10.000 mp, ieșire la Lacul Snagov , piscina, sala de fitness și nu in ultimul rand teren…

- Oana Zavoranu nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Dupa separarea de Alex Ashraf, vedeta a intampinat cateva probleme de sanatate. Ei bine, acum, „Querida” a facut un nou anunț pe internet. Iata ce are de gand sa faca Oana Zavoranu.