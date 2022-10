Stiri pe aceeasi tema

- Numarul scenariilor privind modul in care o substanța interzisa, Roxadustat, a ajuns in organismul Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA), crește pe zi ce trece. Razvan Itu, unul dintre candidații la șefia Federației Romane de Tenis, a vorbit despre Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la US Open…

- Simona Halep trece printr-o perioada destul de grea din viața ei. Cariera ii este pusa in pericol și asta din cauza faptului ca in urma cu doar cateva zile a fost testata pozitiv cu Roxadustat, un medicament aflat pe lista substanțelor interzise. Jucatoarea de tenis se lupta acum pentru a-și demonstra…

- Simona Halep a picat testul anti-doping, asta dupa ce a fost testata pozitiv cu Roxadustat. Jucatoarea de tenis a fost suspendata provizoriu, iar antrenorul sportiveI a avut prima reacție pe rețelele de socializare. Simona Halep a fost cea care i-a dat un raspuns imediat antrenorul ei, dupa mesajul…

- Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat si risca sa isi incheie cariera sportiva daca Federatia Internationala va decide suspendarea maxima pentru aceasta substanta. Socul finalului de an in tenis este stirea ca Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat. Jucatoarea de tenis a picat…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a confirmat pe rețelele de socializare ca a primit o notificare potrivit careia a fost testata pozitiv la substanța numita Roxadustat, prezenta intr-o cantitate extrem de mica. „Este cel mai mare șoc al vieții mele”, noteaza Halep. „Astazi incepe cel mai greu meci din…

