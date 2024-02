Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- Jurnaliștii de la Evenimentului zilei susțin ca au informații importante și ca au intrat in posesia unor probe care ar putea schimba decizia in procesul pentru dopaj. Evenimentul Zilei a aflat in exclusivitate ca proba de urina pe baza careia s-a facut testul ar putea fi declarata ca fiind alterata.…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Turciei, Hafize Gaye Erkan si-a anuntat vineri seara demisia surprinzatoare din functie, citand nevoia de a-si proteja familia pe fondul atacurilor asupra reputatiei sale, fiind inlocuita rapid de un viceguvernator care este asteptat sa continua politica monetara restrictiva…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, a declarat ca antrenorul francez Patrick Mouraoglou (50 de ani) i-a distrus cariera, „chiar daca ce s-a intamplat n-a fost cu intenție”, intr-un interviu publicat de Paris Match, preluat de Adevarul.„Echipa mea a recomandat…

- Britanica de origine romana Emma Raducanu nu a beneficiat de o invitatie pana acum pentru turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului 2024. In schimb, fosta jucatoare daneza de tenis Caroline Wozniacki, campioana la Melbourne dupa o finala cu Simona Halep, a primit wild card. Raducanu ocupa…

- Politia din SUA investigheaza accidentul urmat de explozia unei masini pe podul care leaga statul New York de Ontario, Canada, care a dus la o alerta de securitate si la inchiderea a patru puncte de trecere a frontierei intre SUA si Canada, relateaza Reuters. Departamentul pentru gestionarea accidentelor…

- Autoritatile federale si ale statului New York au declarat ca anchetatorii nu au gasit nicio dovada a unui act de terorism in cazul mașinii care a explodat miercuri pe Podul Rainbow, ce leaga statul New York (SUA) de Ontario (Canada), desi circumstantele in care s-a produs incidentul au ramas neclare,…