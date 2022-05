Stiri pe aceeasi tema

Simona Halep se mentine pe locul 19, cu 2.126 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Gabriela Ruse a urcat o pozitie, pana pe locul 51, cel mai bun din cariera, cu 1.116 puncte.

Simona Halep, locul 19 WTA si cap de serie 19, va evolua impotriva croatei Ana Konjuh (66 WTA) in primul tur al turneului de la Roland Garros, conform tragerii la sorti care a avut loc joi, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorita a competitiei de categorie WTA 1.000.

Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a declarat forfait pentru turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.575.560 de euro, din cauza unei accidentari la umarul drept, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres.

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, cu poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, in semifinalele turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells.

Simona Halep a declarat, dupa victoria impotriva Soranei Cirstea, ca ii este greu de fiecare data cand joaca impotriva unei romance, dar trateaza meciul ca pe unul normal si astfel reuseste sa se impuna.

Simona Halep a declarat ca a facut ce trebuia in meciul cu Ekaterina Alexandrova de la Indian Wells, chiar daca s-a impus dupa o victorie in trei seturi, si spera ca in mansa urmatoare sa evolueze mai bine.

Simona Halep si Sorana Cirstea vor evolua vineri, de la ora 21.00, in turul al doilea al turneului de categorie 1000 de la Indian Wells, potrivit news.ro