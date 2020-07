Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (2 WTA) spune ca este ''putin ingrijorata'' in privinta participarii la turneul US Open din acest an, primul de Mare Slem al anului, in conditiile anularii Wimbledonului, dupa relaxarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie BBC.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (2 WTA) spune ca este ''putin ingrijorata'' in privinta participarii la turneul US Open din acest an, primul de Mare Slem al anului, in conditiile anularii Wimbledonului, dupa relaxarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie BBC.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat ca este ''putin probabil'' sa joace la turneul de Mare Slem US Open, din cauza protocolului sanitar strict impus de organizatori, in contextul pandemiei de coronavirus, a afirmat, pentru Reuters, o purtatoare…

- Campioana de la Wimbledon are rețineri in ce privește disputarea turneului de Mare Șlem de la New York in condițiile de restricții propuse de organizatori „Am, cu siguranța, mari temeri in legatura cu deplasarea acolo in aceste condiții", a declarat Simona Halep intr-un interviu prin e-mail pentru New…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, 22 de ani, a stabilit un record, devenind cea mai bine bine platita sportiva din lume intr-un an, noteaza revista americana de afaceri Forbes. Astfel, sportiva nipona a caștigat in ultimele 12 luni nu mai puțin de 37,4 milioane de dolari americani, depașind…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a spus pentru CNN ca s-a obisnuit cu un alt ritm de viata intr-o perioada in care lumea este pusa la grea incercare. „Nu ies deloc din casa. Sunt categoric un om care ia foarte in serios aceste lucruri si-si face griji din cauza lor. Masurile de izolare au fost foarte…

- Aflata in izolare , la Constanța, Simona Halep a vorbit despre situația din Romania. Jucatoarea de tenis a fost contactata de CNN și a prezentat situația pe care o traiește in țara natala. „Iau lucrurile foarte in serios! Perioada de izolarea e foarte stricta in Romania. Am avut Armata pe strazi și…

- Cori Gauff, senzatia tenisului american, in varsta de 16 ani, a marturisit ca se simte mai puternica dupa ce a invins depresia si a redescoperit dragostea pentru acest sport, informeaza Reuters. Jucatoarea din Florida a avut o ascensiune spectaculoasa incepand cu luna iulie a anului trecut, cand s-a…