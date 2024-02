Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a plecat astazi spre Lausanne, unde va fi audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de miercuri pana vineri, fostul lider mondial sperand sa ii fie redusa perioada de suspendare de patru ani. Audierea Simonei Halep se va desfasura cu usile inchise. Pe 12 decembrie, Tribunalul de…

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește pentru prima ei batalie in procesul de suspendare pentru dopaj, sentința dictata anul trecut, septembrie 2023. Ieri, ea a plecat spre Elveția, unde va fi audiata la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) in perioada 7-9 februarie. Simona Halep a fost gasita vinovata…

- Simona Halep (32 de ani) a reacționat, marți, 12 decembrie, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat ca audierile in cazul de dopaj va avea loc in perioada 7-9 februarie 2024.Simona Halep a publicat un mesaj video pe contul de Instagram, in care se declara incantata ca a aflat datele la care…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat pe site-ul sau oficial ca o va audia pe jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie in procesul acesteia impotriva Agentiei Internationale pentru Integritatea Tenisului.Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat pe site-ul sau oficial ca o va audia pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie in procesul acesteia impotriva Agentiei Internationale pentru

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat ca o va audia pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie 2024, in procesul fostului lider mondial impotriva Agentiei Internationale pentru Integritatea Tenisului.

- Acuzata de doua incalcari ale regulilor anti doping, Simona Halep a fost suspendata in prima instanta de ITIA pentru patru ani, iar sportiva din Constanta a contestat aceasta decizie, la finele lunii octombrie 2023, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. TAS a anuntat cand se vor desfasura…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a actualizat pe siteul sau oficial programul audierilor din urmatoarele luni, iar cazul Simonei Halep (suspendata 4 ani din tenis din cauza dopajului) apare acum pe lista.