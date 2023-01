Simona Halep, mesaj plin de amărăciune, de Anul Nou Simona Halep este prinsa in centrul unui scandal uriaș și este acuzat ca s-a dopat, iar la finalul anului a transmis un mesaj plin de amaraciune. Halep arata ca 2022 a fost un an cu nori negri și se roaga ca in 2023 sa rasara soarele pe strada sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

