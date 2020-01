Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 4, va evolua în noaptea de duminica spre luni, de la ora 02:00 (ora României_, cu belgianca Elise Mertens, locul 17 WTA si cap de serie numarul 16, în optimi la Australian Open, scrie News.ro.Meciul este primul programat în…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Va juca in turul urmator cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Partida…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Partida se va juca luni, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori. …

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Pana in prezent cele doua sportive s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, Simona Halep caștigand doua meciuri,…

- Simona Halep si Elise Mertens s-au mai intalnit de trei ori pana acum. Halep s-a impus in fata belgiencei la Turneul de la Madrid din 2018, la Roland Garros tot in 2018. Jucatoarea belgiana a reusit insa sa o invinga pe Simona Halep in 2019, in finala Qatar Open dupa un meci de trei seturi, 3-6,…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open.Partida dintre Simona Halep și Elise Metrens se va disputa luni, 27 ianuarie, la o ora care urmeaza sa fie anunțata ulterior de catre organizatori. Pana in…

- ​Simona Halep se afla în fața celui de-al doilea meci consecutiv de la Australian Open în care se dueleaza cu o adversara pe care nu a mai întâlnit-o în circuitul WTA. Yulia Putintseva este o sportiva luptatoare, cu o deplasare foarte buna și cu o ambiție cu ajutorul careia…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat deja programul zilei de marți, o zi în care va intra în scena și Simona Halep. Meciul fostei finaliste de la Melbourne cu Jennifer Brady va avea loc pe Margaret Court Arena, în sesiunea de seara. Conform programului dat publicitații,…