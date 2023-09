Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep reacționeaza dupa mesajul americancei Serena Wiliams, postat pe rețelele sociale imediat dupa suspendarea primita de romanca in cazul de dopaj. „Jucatoarele care ma urasc o fac pentru ca le-am batut”, a declarat Halep intr-un interviu acordat Front Office Sports. Simona Halep raspunde astfel…

- Intr-un interviu pentru Front Office Sports, Simona Halep le raspune tuturor celor care au criticat-o in ultimele zile (Serena Williams, Nicole Gibbs, Eugenie Bouchard, Danielle Collins etc.). „Cred ca toata lumea are dreptul sa ma judece, pentru ca tribunalul a decis ca este vina mea. Cineva mi-a…

- Simona Halep nu a avut caștig de cauza in scandalul de dopaj cu Roxadustat, iar tribunalul Sport Resolutions i-a dat sportivei o suspendare de 4 ani din tenis. Danielle Collins, fosta ocupanta a locului 7 WTA, a laudat Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis pentru faptul ca fac tot ce e…

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca a primit o suspendare de 4 ani, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție ferma și critica in legatura cu verdictul primit de catre Simona Halep (31 de ani) in cazul sau de dopaj.In cursul zilei de marți, 12 septembrie, Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a anunțat verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep:…

- Simona Halep a fost audiata de catre tribunalul Sport Resolutions la finalul lunii iunie, iar de atunci sportiva noastra este intr-o continua așteptare in ceea ce privește suspendarea din tenis. Adversarele din circuit au inceput sa faca front comun pentru a o susține pe fosta lidera mondiala.

- Simona Halep va ramane fara niciun un punct in clasamentul WTA, dupa USA Open. Un ziar din Statele Unite ale Americii i-a luat apararea romancei, spunand ca este timpul sa știe care este soarte ei.”Gata cu așteptarea, romanca merita sa-și cunoasca soarta”, au titrat jurnaliștii de la Tennis World USA,…

- 13 iulie 2019 - ziua in care Simona Halep a scris istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.