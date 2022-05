Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, la antrenament cu Patrick Mouratoglou, in Franța. Jucatoarea din Constanța s-a reintors la academia deținuta de antrenorul francez pentru a-și pregati startul in turneul de la Roland Garros de saptamana viitoare. Romanca a postat cateva imagini de la pregatirea efectuata in complexul situat…

- Caramida cu caramida, Simona Halep pregateste al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros-ul (22 mai - 5 iunie), concursul unde a fost de doua ori in finala, in 2014 si 2017, si pe care l-a castigat in 2018. Pe 7 aprilie, a anuntat ca si-a luat un antrenor de clasa, pe cel care a pregatit-o…

- Simona Halep o imbuneaza pe Serena Williams dupa ce i-a luat antrenorul. Jucatoarea din Constanța „a pus mana” pe unul dintre cei mai cunoscuți tehnicieni din lumea tenisului, Patrick Mouratoglou. Francezul a stat alaturi de Serena vreme de un decenii, timp in care aceasta a caștigat 10 dintre cele…

- Simona Halep, despre cea mai dureroasa infrangere din cariera. Jucatoarea din Constanța a caștigat doua turnee de Grand Slam, la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Ea mai jucat in alte trei finale la acest nivel, pierzand, de ficare data, dupa intalniri dramatice. Simona Halep a dezvaluit care…

- Simona Halep (30 de ani) a declarat ca a fost afectata trei luni dupa finala pierduta la Roland Garros, 2017, in fata letonei Jelena Ostapenko. ”Inainte de a castiga primul Grand Slam, am pierdut o alta finala la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viata mea. Trei luni…

- Simona Halep tocmai și-a schimbat antrenorul pentru prima data, dupa ce s-a desparțit de Darren Cahill in luna septembrie a anului trecut. Este vorba despre Patrick Mouratoglou, un antrenor de talie mondiala care a ajutat-o pe Serena Williams sa caștige zece titluri Grand Slam. Ce a declarat celebrul…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor. Jucatoarea romana de tenis va fi pregatita de Patrick Muoratoglou. Anuntul a fost facut de cei doi pe retelele de socializare. „Astazi, incep un nou capitol in cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep. In ultimele…