Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul 10 The post Simona Halep a caștigat turneul de la Roland Garros! Primul Grand Slam din cariera pentru romanca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .