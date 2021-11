Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a fost inclusa in traditionala ancheta organizata de site-ul WTA si candideaza pentru titlul de cea mai frumoasa lovitura a lunii octombrie. Finalista, saptamana trecuta, in Transylvania Open, Simona Halep a fost nominalizata cu o lovitura in lung de linie…

- Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) a fost nominalizata de WTA pentru „Lovitura lunii octombrie” Jucatoarea noastra candideaza contra lui Anett Kontaveit, Garbine Muguruza și Angelique Kerber. VIDEO Simona Halep, nominalizata la „Lovitura lunii octombrie” WTA a nominalizat-o pe Simona pentru o lovitura…

- Jaqueline Cristian a reușit sa se califice miercuri în sferturile de finala de la Transylvania Open. Jucatoarea noastra a învins-o în doua seturi pe a cincea favorita a turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca.Cristian (105 WTA) a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic…

- Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa de dupa calificarea in turul doi la Transylvania Open, ca meciul cu Gabriela Ruse a fost unul dintre cele mai bune jucate de ea dupa revenirea pe teren in urma unei accidentari. “A fost unul dintre cele mai bune meciuri de cand am revenit,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari, care se desfasoara, saptamana aceasta, in BT Arena din Cluj-Napoca. In runda…

- Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat programul zilei de miercuri, 27 octombrie, una în care va avea loc și duelul 100% românesc dintre Simona Halep și Gabriela Ruse.Pe terenul central, meciul dintre Simona Halep și Gabriela Ruse va fi al treilea al zilei și nu va începe…

- Tragerea la sorti a tabloului principal de la Transylvania Open a facut ca mai multe romance sa se intalneasca inca din primul tur. Unul dintre duelurile interesante le aduce fata in fata pe Simona Halep si Gabi Ruse. Fosta campioana de la Wimbledon si Roland Garros si principala favorita a turneului…

- Gabriela Ruse (23 ani) intra pe tabloul principal Transylvania Open WTA250.Jucatoarea aflata pe locul 83 mondial a primit ultimul Wild Card de main draw și se alatura celorlalte jucatoare din Romania calificate deja: Simona Halep, Irina-Camelia Begu și Jaqueline Cristian.In competiția de la Cluj mai…