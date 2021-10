Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 18 WTA, a trecut de Gabriela Ruse, locul 85 WTA, cu scorul de 6-1, 6-2, in primul tur de la Transylvania Open, informeaza Gazeta Sporturilor. „Ma bucur ca astazi am putut sa fac un tenis foarte bun. Nu este niciodata foarte ușor sa joci impotriva unei jucatoare din Romania”, a spus…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principala de la Transylvania Open, debuteaza azi la Cluj, contra altei romance, Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA). Meciul Simona Halep – Gabriela Ruse va incepe nu mai devreme de 15:30 și va fi liveTEXT și foto pe GSP. ...

- Emma Raducanu a obtinut, marti seara, prima sa victorie in runda inaugurala a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), contra Polonei Hercog si a surprins cu un interviu in limba romana.

- Jucatoarea britanica de origine româna Emma Raducanu a obtinut, marti seara, prima sa victorie dupa titlul câstigat la US Open, 4-6, 7-5, 6-1 cu slovena Polona Hercog, în runda inaugurala a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari…

- Jucatoarea britanica cu origini romanești Emma Raducanu a obtinut, marti seara, prima sa victorie dupa titlul castigat la US Open, 4-6, 7-5, 6-1 cu slovena Polona Hercog, in runda inaugurala a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari si care e gazduit…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu (23 WTA) a declarat ca ar fi fericita joace in semifinale la Transylvania Open, turneu care se desfasoara in aceasta saptamana la Cluj-Napoca, dar a precizat ca mai este mult pana in acea faza a competitiei. "Vreau doar sa ma simt bine, este sfarsit de sezon,…

- Tabloul principal al turneului Transylvania Open a fost tras la sorți in aceasta dupa-amiaza. Simona Halep (19 WTA) va debuta impotriva Gabrielei Ruse (83 WTA), in timp ce Emma Raducanu (24 WTA) va avea o adversara dificila, pe Polona Hercog (123 WTA). Transylvania Open, turneu WTA de 250 de puncte…

- Dupa ce in primul tur a dispus de Camila Giorgi (Italia, 37 WTA), cu 6-4, 6-2, Gabriela Ruse a obținut o noua victorie in minimum de seturi la Chicago, turneu dotat cu premii in valoare totala de 565.530 de dolari. Sportiva noastra s-a calificat in optimile de finala dupa 7-5, 6-2 cu Kateryna Kozlova…