Sigmund Freud: Sfaturi despre cum să scapi de anxietate și să te înțelegi mai bine Citiți sfaturile lui Freud care va vor ghida pe calea cea buna și va vor ajuta sa scapați de anxietate și sa va ințelegeți mai bine! Sigmund Freud și-a imortalizat numele ridicand cheile inconștientului. El a ințeles drama sufletului uman și de ce are nevoie pentru a se vindeca. Aceste sfaturi va vor ghida pe calea cea buna, va vor ajuta sa eliminați sentimentele de anxietate și sa va ințelegeți mai bine. 1. Secretul sufletului uman este cuprins in dramele mentale ale copilariei. Sapa de aceste drame și vindecarea va veni. 2. Singura persoana cu care ar trebui sa te compari ești tu cel din trecut.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

