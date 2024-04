Stiri pe aceeasi tema

- Probabil vi s-a intamplat de multe ori sa folosiți un prosop de baie, dar acesta sa miroasa neplacut. Acest lucru s-ar putea datora balsamului de rufe, dar și a umiditații excesive. Din fericire, exista cateva solutii eficiente si la indemana care va vor ajuta sa indepartați mirosul de statut al prosoapelor…

- Fructul care te poate ajuta sa slabești rapid și care aduce beneficii neașteptate organismului. De asemenea, este o sursa excelenta de fibre, care contribuie la menținerea senzației de sațietate și la reglarea digestiei.

- Dieta cu ridichi. Ai incercat tot felul cure pentru a scapa de kilograme, dar te-ai ales doar cu dezamagiri? Daca da, atunci a venit timpul sa faci cateva modificari in dieta taDesi exista multe alimente pe care le poti include in regimul tau alimentar, este recomandat sa optezi pentru legume cu beneficii…

- Marea majoritate a populației se confrunta cu dureri de spate de intensitați variate, catalogate ca fiind normale pana la un anumit punct. Deși orice fel de disconfort trebuie investigat și tratat din timp, in momentul in care devine imposibil sa iți desfașori in mod normal activitațile zilnice, este…

- Intr-un apartament mic, mirosul de țigara și de fum pare sa te loveasca inca de la intrare. Poate fi proaspat sau poate sa fie acumulat in timp. Indiferent de caz, vestea buna este ca poți sa scapi de ele. Afla in continuare ce trebuie sa faci pentru a te bucura din nou de miros proaspat […] The post…

- Exista trucuri pe care le poți folosi pentru a potența efectul benefic al tratamentelor recomandate de medic, și a suporta mai ușor simptomele nasului infundat.Inhalatii cu planteMusetelul este dezinfectant si accesibil oricui si, de aceea, este bine sa-l pui in fruntea listei plantelor care te ajuta…

- Nu știu daca știați, dar, exista o leguma bogata in antioxidanți care se dovedește foarte utila in reducerea inflamației din organism. Afla care este leguma care te poate ajuta sa scapi de inflamația din organism și argumentele specialiștilor in favoarea includerii ei in rutina ta alimentara. Inflamația…

- Avocado, fructul preferat al multora, este cunoscut pentru gustul sau delicios și textura sa cremoasa, dar și pentru obiceiul sau neplacut de a se inchide la culoare dupa ce este taiat. Afla in cele ce urmeaza cateva trucuri utile pentru a preveni schimbarea culorii acestui fruct. Avocado, fructul sanatos…