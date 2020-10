Primaria Sibiu va dota cu peste 81.000 de masti chirurgicale de protectie, donate de catre o companie, unitatile de invatamant si caminele pentru varstnici din municipiu, informeaza un comunicat de presa al institutiei remis, marti, AGERPRES.



"Multumesc public firmei Jaeggi Industries pentru aceasta donatie si pentru gestul care arata ca este mai mult decat un simplu angajator, ci un partener al comunitatii in care isi desfasoara activitatea. Contributia este cu atat mai importanta in acest context dificil, in care fiecare mana de ajutor conteaza. Aproape 10.000 de masti vor ajunge…