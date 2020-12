Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul de gheata de la Balea Lac, care a fost ridicat in anii trecuti la peste 2.000 de metri altitudine atragea in fiecare an sute de turisti din tara, dar mai ales din strainatate. " Reprezentanții hotelului au decis sa amane, cel putin pentru moment, lucrarile de edificare a celui de-al saisprezecelea…

- Pandemia mondiala provocata de Covid – 19, precum si schimbarile climatice, tot mai serioase in ultimii ani, au creat mari probleme celor ce se ocupa de ingeniosul Proiect de Marketing Turistic „Hotel of Ice Balea Lac” care pana acum a fascinat mii de turiști din intreaga lume.

- Organizarea Targului de Craciun din acest an a fost suspendata, pe fondul cresterii alarmante a numarului imbolnavirilor cu SARS-COV-2. Incidenta cazurilor la nivelul municipiului resedinta este de 6,03 cazuri la mia de locuitori. „Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland…

- Asociatia Events For Tourism a anuntat, luni, ca suspenda organizarea Targului de Craciun din acest an pe fondul cresterii alarmante a numarului imbolnavirilor cu SARS-COV-2, incidenta cazurilor la nivelul municipiului resedinta fiind de 6,03 cazuri la mia de locuitori. "Stim ca va asteptati ca dintr-o…

- Pandemia a afectat numeroase domenii globale, inclusiv agricultura și, implicit, domeniul viticol. Unul dintre segmentele deosebit de afectate de pandemia COVID-19 este exportul, cu o reducere majora a volumelor de vin tranzacționate in Uniunea...

- In 2020, un numar cuprins intre 88 si 115 milioane de persoane ar putea ajunge in saracie extrema din cauza pandemiei si a recesiunii economice provocate de aceasta, potrivit unui raport al Bancii Mondiale, citat de CNN. Traiul cu mai putin de 1,90 de dolari pe zi reprezinta saracia extrema.Pandemia…

- Palatul Buckingham se asteapta la scaderi de venit in valoare de 15 milioane de lire sterline in urmatorii trei ani, in urma scaderii frecventarii resedintelor regale, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Regalitatea britanica a prezentat vineri cheltuielile din anul care…

- Pandemia de coronavirus a accelerat tranzitia consumatorilor germani spre platile cu cardul bancar, intr-o tara in mod traditional atasata de banii gheata, arata un studiu publicat joi de firma de cercetare de piata Euromonitor International, transmite AFP.Potrivit acestui studiu, in 2020,…