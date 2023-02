Și Zelenski spune că rachete au intrat prin România! Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat, vineri, un mesaj video pe Facebook, in care vorbeste despre atacurile cu rachete si drone ale rușilor care au lovit in ultimele 24 de ore si sustine ca unele dintre aceste rachete au trecut prin spatiul aerian al Romaniei, desi autoritatile de la Bucuresti au negat acest lucru. „Mai multe rachete rusesti au trecut prin spatiul aerian al Republicii Moldova si al Romaniei. Rachetele de astazi sunt o provocare pentru NATO, pentru securitatea colectiva. Este o teroare care poate si trebuie sa fie oprita. Oprita de catre comunitatea internationala.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

