Taxa de solidaritate ar lovi peste 330 de companii din Romania, iar statul ar incasa dintr-un foc peste 1 miliard de euro, potrivit stiripesurse.ro. Ideea unei astfel de taxe, propusa de PSD, a mai aparut in 2017, cu o guvernare social-democrata și ALDE, cand ministrul de Finante de atunci, Ionut Misa, avansa o taxa de […] The post Și UDMR cere bani de la marile companii. Kelemen Hunor: „Eu propun o taxa de 1%”. Cați bani ar aduce la buget first appeared on Ziarul National .