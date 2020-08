Şi pe Rânduri va fi asfalt! RESITA – Un proiect important dezbatut de alesii locali a vizat reabilitarea a doua strazi din cartierul Dealu Mare, mai exact Randul II si Randul III! Locuitorii de pe strazile Randul II si III din Resita au motiv de bucurie. Aceste strazi urmeaza sa intre intr-un program amplu de reabilitare totala. Consiliul Local Resita a aprobat documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), valoarea totala a investitiei conform devizului general fiind de 8.759.734,63 lei, din care pentru constructii si montaj suma se ridica la 7.040.845,82 lei. Potrivit acestei documentatii, lungimea totala… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

